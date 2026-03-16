北九州市の航空会社スターフライヤーが20周年を迎えました。ことしは新たな取り組みも始めます。 現在の北九州空港は2006年3月16日に開港しました。その開港と同じ日に就航したのが、北九州市に本社を置く航空会社スターフライヤーです。北九州空港では16日、記念セレモニーが開かれました。20周年の節目に合わせて6年ぶりに復活するのは、国際定期便です。新型コロナウイルスの影響で運休となっ