愛知県の豊川用水で、17日から節水がさらに強化されることが決まりました。今後の雨の見通しはどうなのでしょうか。 【写真を見る】愛知の5市が「夜間、水道ノータッチ運動」へ 午後11時から午前5時まで“水道使わないで” 深刻な水不足で市長が呼びかけ 今後の雨の見通しは？ （桜沢信司気象予報士）これまでに比べて、雨の量はどんどん増える時期にはあたります。ただ、それでも節水解除にはまだしばらくはならないので