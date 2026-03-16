LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、DEEP SQUADでも活躍する実力派ボーカル・YUHIが登場！YUHIが語る「お酒」のリアルな楽しみ方とは？ 好きなお酒の銘柄やこだわりのおつまみ、酔ったときの意外な一面まで、7つのチェックポイントで徹底解剖。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても語ってくれ