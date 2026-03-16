日本相撲協会は１６日、大相撲の元大関・若嶋津で元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんが１５日に死去したと発表した。６９歳だった。協会によると、通夜は２３日午後６時から。葬儀・告別式は２４日午前１０時から。いずれも千葉・市川市市川１の１２の４、昭和セレモニーシティホール市川で執り行われる。喪主は妻・みづえさん。