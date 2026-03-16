◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）福永厩舎が春の尾張で土日重賞ジャックを狙う。ドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は２４年のＣＢＣ賞で重賞初制覇を飾るなど、相性がいい中京替わりが魅力だ。厩舎の重賞初勝利となった同馬に、「次の年（昨年４着）もよく走っているし、いい条件じゃないかな」と福永調教師はうなずく。前走の阪急杯は差す形で３着。福