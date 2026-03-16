『やきいもパラダイス2026 in てんしば』が、3月20日〜24日に大阪・天王寺公園エントランスエリア「てんしば」で開催される。【写真多数】大阪てんしばに登場する「いもグルメ」の数々焼きいも、大学いも、スイートポテトといった、さつまいもの定番メニューだけではなく、きんつばやほしいもなど和のおやつ、モンブラン、ソフトクリーム、クレープなどの洋のスイーツ、さらには、豚汁やパイ、バーガーまで「いもグルメ」のす