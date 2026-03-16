福島県いわき市などは１６日、同市立中学校５校で、卒業祝いの給食として１１日に用意していた赤飯約２１００食分を廃棄したと発表した。同日は東日本大震災の発生日にあたり、保護者から指摘を受けた市教育委員会が「祝い事の象徴である赤飯の提供はふさわしくない」と判断したという。市教委によると、調理したのは５校を担当する小名浜の給食調理場で、同日午前、保護者１人から「震災の発生日に赤飯はいかがなものか」とい