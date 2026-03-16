今春高校卒業の乃木坂46・小川彩さんが、写真集クオリティーのグラビア&インタビューマガジン「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社から3月24日発売）の表紙を飾ります。【写真】イヤーマフ姿がキュート！乃木坂46・小川彩さん同マガジンは、この春に高校・中学を卒業するアイドルや女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア&インタビュームックです。グラビアは、登下校や放課後を思わ