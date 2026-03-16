注目の新たな「特別仕様車」もう買えないってマジ!?トヨタは2026年2月20日、コンパクトSUV「ヤリスクロス」に一部改良を施し、同年3月2日より発売しました。販売台数ランキングで首位を誇る人気モデルが、ユーザーの声を反映した実用的なアップデートを受けて新たな魅力を加えています。【画像】超カッコいい！ これが「リッター30キロ」走るトヨタの「“新”ヤリスクロス」です！ 画像で見る（30枚以上）日本自動車販売協会