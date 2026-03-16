私はチヒロ（32）。旦那の転勤で引っ越したところでリンちゃん（32）というママ友ができました。リンちゃんは私と同い年で、子どもはひとりっ子。旦那さんとは不仲だと聞いていたので仲良くなったのです。私と同じだから嫉妬しなくてすむし、見下されなくてすむから。でも、リンちゃんは双子を妊娠していたのです。離れようとする私をわかっていたように「今のまま、まわりに暴言を吐いても何も癒されない」と言われてしまいました