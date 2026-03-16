福岡県警城南署は16日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午前10時40分ごろ、通信事業者を名乗る音声ガイダンスで不審な電話があったとして、防犯メールで経過を呼びかけた。電話で「詳しく聞きたい方は1番を押してください」と流れ、同ガイダンスに従って番号を押したところ男性につながり「サイトの未払い金が24万円あるので支払うように」などと言われ、個人情報を聞かれたという。