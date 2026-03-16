14日、NPB3年目の開幕を迎えたプロ野球2軍「オイシックス新潟アルビレックスBC」。強敵・巨人を相手に戦った開幕戦は、収穫と課題がはっきりする内容となりました。 NPB3年目のシーズンが始まったオイシックス。ファンサポーターも開幕を楽しみにしていました。 ■サポーター(東京出身) 「(独立リーグの)アルビBCのときから、ずっと父が好きで見ていた。ぜひファーム優勝目指し