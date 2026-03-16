そのほか、この週末はサッカーに野球に陸上に様々なスポーツニュースがありました。一気に振り返っていきます。 ▶サッカー・アルビ『PK戦にもつれる試合に･･･』 明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、14日にJ3・奈良と対戦。前半はシュートゼロに終わりましたが、後半、シマブクから若月！ 90分間で互いにゴールを決められず、試合はPK戦へ。アルビは藤