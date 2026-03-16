ロシアによるウクライナ侵攻やアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃など、世界の安全保障が深刻な危機に瀕しているとして「平和首長会議」は共同アピールを出しました。 「直ちに停戦し平和と安定を回復するよう強く求める」としています。 15日付けで共同アピールを出したのは、核兵器廃絶を目指す国の内外の都市でつくる「平和首長会議」です。 世界8566都市が加盟し鈴木長崎市長が副会長を務めています。