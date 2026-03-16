イラン情勢の緊迫化で燃料の価格が上昇し、運送業界にも影響が出ています。原油の安定供給が懸念されるなか、政府は16日から備蓄の放出を始めました。 新潟市北区のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1L当たりの価格は192円、先週から30円近く値上げしました。 ■大学生 「満タンで前までは詰めていたけど、少し抑えようかなと思って。」 ■20代 「いきなりバーンとびっくりするぐらい(価格が)上が