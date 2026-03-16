トラックで主に使用される『軽油』の価格も上昇し、運送会社を直撃しています。 新発田市の三福運輸では、人件費の上昇などを理由に取引先の理解を得ながら運賃の見直しを進めてきましたが、燃料価格の高騰でさらなる見直しが必要か検討しています。 ■三福運輸 五月女奈緒美代表取締役 「燃料の価格が上がるということであれば、それに合った運賃をいただかないと経営が非常に困難になると思っています。」 一番の心配