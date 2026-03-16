広島県立高校の再編案を巡り、県の教育長は対象校がある地元に向け、「丁寧に説明していきたい」などと述べました。県教委は2033年度までに、広島市や福山市など、都市部の県立高校18校を7校に統合・再編する計画案を示しています。県教委の篠田教育長は会見で地元住民に対し、今後、対象校の校長による説明に加え、要望があれば県教委が直接対応にあたる意向を示しました。■広島県教育委員会篠田智志 教育長「将来の子どもた