2025年8月、浜松市内の商業施設で下半身を露出したとして、同市立中学校の事務職員の男が警察に再逮捕されました。男はこれまでに、この施設で自転車のかごから女子中学生の制服などを盗んだとして逮捕されていて、これで4回目の再逮捕となります。 公然わいせつの疑いで再逮捕されたのは、浜松市浜名区に住む同市立中学校の事務職員の男(21)です。男は2025年8月30日午後1時頃、浜松市浜名区の商業施設で下半身を露出した疑いが持