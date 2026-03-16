今年50周年を迎える阿賀野市の『サントピアワールド』で、かつての人気アトラクションがVRで復活しました。 開業から半世紀を迎えるサントピアワールドでは、2007年まで稼働していたアトラクション『ループザループ』をVRで復活させました。 ■入澤芽生記者 「VRでループザループを体験してきます。」 VRの世界に入ると、前身の安田アイランドの入り口が！ ■入澤芽生記者 「VR