富士宮市の養豚場で確認された家畜伝染病「豚熱」について、静岡県は3月16日、飼育されていた約2300頭のブタの殺処分が完了したと発表しました。 【写真を見る】「気を引き締めて取り組む」"豚熱" 約2300頭の殺処分・埋却が完了 静岡県内で35年ぶりの発生 養豚場の消毒などを経て防疫措置を完了させる計画で、鈴木知事は「気を引き締めて取り組む」と述べました。延べ1400人超を動員 2336頭の埋却作業まで終了 ＜鈴木康友知事＞