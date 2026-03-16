3月14日、江田島市で水道管が破損した事故により、呉市の一部で断水が続いています。開始から35時間、生活に大きな影響が出ています。■■■VTR■■■水道管が破損したのは、江田島市江田島町の小用港付近の市道です。管理する県水道広域連合企業団によると、14日午前、水道管に亀裂が入り水が漏れ出したことにより、道路が陥没しました。漏水したのは、隣接する呉市の音戸・倉橋地区へ水を送る「送水管」です。この事