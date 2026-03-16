サッカー百年構想リーグ。3試合ぶりにホームに帰ってきたJ3・鹿児島ユナイテッドFCは滋賀に勝利し2位浮上！16本ものシュートを浴びせ、試合内容で圧倒しました。3試合連続無失点中の4位・鹿児島ユナイテッドは、JFLからJ3に昇格した6位・レイラック滋賀と初対戦。2連勝で勢いに乗る滋賀に対しユナイテッドは前半4分、フリーキックのチャンス。吉尾がペナルティエリアに入れて山田のヘディング