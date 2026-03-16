アメリカに舞台を移したWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックは15日、侍ジャパンがベネズエラとの準々決勝に臨み惜しくも敗れました。 大村市ではパブリックビューイングが行われ、地元出身の隅田 知一郎投手に熱い声援が贈られました。 1次ラウンドから大村市で行われている「ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」。 侍ジャパンメンバーで大村市出身の