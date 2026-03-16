世界的なデザイナーのコシノジュンコさんがデザイン 鈴与グループで空港業務を手がける会社がグランドスタッフの制服をリニューアルすることになりました。 【写真を見る】SAS（鈴与エアポートサービス）のグランドスタッフが着用する新しい制服 世界的なデザイナーが手がけた洗練されたデザインで、同じ鈴与グループのFDAとの一体感を表現しています。 3月16日、静岡市内でお披露