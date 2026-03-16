第三の居場所づくりを目指すこども食堂を支援するため、広島ホームテレビは企業から集めた協賛金を寄付しました。 広島ホームテレビは「中国新聞社会事業団」に寄付金１７０万円の目録を手渡しました。 「こども食堂」は県内に約２５０カ所あり、広島ホームテレビでは２０２１年度から運営を支援するために協賛社から寄せられた協賛金の一部を寄付しています。 寄付金はこども食堂を支援する２つの団体で新た