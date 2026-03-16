再稼働からまもなく2カ月となる柏崎刈羽原発6号機で、再びトラブルです。東京電力は14日、電流が地面に漏れていることを示す警報が出たとして、発電と送電を停止しました。 営業運転を間近に控えた矢先でした。 ■柏崎刈羽原発 菊川浩ユニット所長 「人身安全も考慮して、発電機を止めて電気の流れていない状態で調査する必要がある。」 東京電力は14日、柏崎刈羽原発6号機の発電機からわずかな電流が地面に漏れているこ