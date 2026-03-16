3月16日に高知県と岐阜県などでサクラの開花が発表されました。広島でも、標本木の確認が始まっています。広島市中区の縮景園です。16日午後1時、気象台の職員がソメイヨシノの標本木の確認に訪れました。5～6輪以上咲くと「開花発表」となりますが・・・。■広島地方気象台南里昌和 主任技術専門官「開花している花はありませんので、まだちょっと開花発表にはなりません。」つぼみの状況から、開花にはもう数日か