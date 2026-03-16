模範となる警察職員をたたえる全国優秀警察職員に県警から２人が選ばれ、本部長に受章を報告しました。 「全国優秀警察職員表彰」を受章したのは、安佐北署の中ノ堂秀和警部と福山北署の玉井政光警部補です。 これは長年に渡り警察業務に貢献し、模範となる職員を警察庁が毎年表彰しているものです。 中ノ堂警部は外国人の犯罪に携わり、県警の北京語の通訳を務めるほか後継者の育成にも尽力しています。 玉井警部補は約２７年