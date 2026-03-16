バスケットボールB2西地区4位の鹿児島レブナイズは、2位・愛媛とアウェーで対戦。ゲーム1は終始リードを奪われたまま黒星を喫しましたが、ゲーム2はラバイのアシストにアウダが体勢を崩しながらも応え、飴谷から藤本、遠藤がキャッチ＆シュートで3ポイントを成功させるなど、連携から得点を重ね、第1クオーターは3点リードで終えます。第2クオーター終了間