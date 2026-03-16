静岡県議会は3月16日に最終日を迎え、池上重弘教育長の退任に伴い、後任に前澤綾子教育部長を充てる人事案に同意しました。 【動画】「県全体の教育の課題解決と向上に取り組んでまいりたい」静岡県初の女性の教育長誕生へ 前澤綾子氏の就任に議会同意 池上教育長は図書館問題めぐり退任=静岡 女性が県の教育長に就任するのは初めてです。1.4兆円の当初予算案可決 教育長人事に議会が同意 県議会2月定例会は16日、最終日を迎え