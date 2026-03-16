先月、県教育委員会が公表した県立高校の再編案。自治体の代表や教職員組合が慎重な判断を求めています 少子化に対応するため、２０３３年度までに「１学年４学級」を下回る見込みの都市部の高校１８校を７校に統廃合する再編案。 県内９つの町で構成する県町村会は、知事と教育長に地元関係者への十分な説明や高校の存続などを求め意見書を提出しました。 広島県町村会 吉田隆行会長「やはり子どもや保護者に戸惑いが出るよう