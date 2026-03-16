静岡市が清水港に整備を予定している海洋文化施設の実現に暗雲が立ち込めています。 【画像を見る】静岡市が清水港に計画する「海洋・地球総合ミュージアム」 物価高騰の影響で、事業者が計画を見直した結果、提示している金額と市が負担できる金額に約25億円の開きがあることがわかりました。膨らむ総事業費 当初の240億円から70億円以上増の見通し 静岡市が清水港に計画する「海洋・地球総合ミュージアム」は前市