16日朝、鹿屋市で住宅1棟を全焼する火事があり、この家に住む89歳の男性が顔にヤケドをしました。男性は「ストーブから火が出ていた」と話しているということです。火事があったのは鹿屋市札元の住宅です。警察によりますと、16日午前7時40分ごろ、「火事です。住宅から煙が上がっている」と、近くの住民から消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、小牧 平さん(89)の木造2階建て住宅1棟を全焼し