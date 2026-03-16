16日(月)は、広く日差しが届いて少し寒さが和らぎました。最高気温は、新潟市中央区で11.4℃、また上越市高田で10.4℃を観測するなど、各地でこの時期らしい気温に戻りました。 さて、17日(火)も比較的穏やかな天気になりそうです。 ◆17日(火)午前9時の予想天気図 本州付近は、日本海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。このため、県内は午前中は雲が広がるところがありますが、午後は各地でよく晴れるでしょう。