■6年生「世界が平和になってほしいという思いで活動してきました。伝えたときのリアクションは、“感動した”とか、涙を流してもらって、（相手の）心が動いたと思います。」今月9日、吉島小学校では、卒業間近の6年生が、平和学習で感じた思いや経験を5年生に引き継ぎました。この1年、6年生たちは新しい取り組みにチャレンジしてきました。■授業前あいさつ「よろしくお願いします。」吉島小は2025年度、総合的な学習の時間