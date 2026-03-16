ファイターズ２軍本拠地の道内移転について進展です。エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯを運営するファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの前沢新社長が３月１６日に就任会見を開き、移転先の候補地について「３つのマチまで絞っている」と明らかにしました。（ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント前沢賢社長）「エスコンフィールドを作らせていただいて一