きっかけはインスタグラムに送られてきたダイレクトメッセージでした。県内の女性2人がそれぞれ「Jack」、「ダニエル」と名乗る男から暗号資産の投資を勧められ、詐欺の被害に遭っていたことがわかりました。2人の被害額は計約5000万円に上ります。詐欺の被害に遭ったのは、県内の50代の女性と、60代の女性です。県警によりますと、女性(50代)はインスタグラムにダイレクトメッセージを送ってきた「Jack」と名乗る