色彩豊かで愛らしい丸い形。 まちのあちらこちらを、華やかに彩ります。 幸せを招く “縁起物” として知られる「繭玉(まゆだま)」です。 佐世保市江迎町では、春の恒例行事「肥前えむかえ繭玉まつり」が始まりました。 江戸時代、平戸街道の宿場町として栄えた 江迎町。 縁起物として代々受け継いだ繭玉飾りで、商店街の活性化を…と、30年ほど前から始まって今年25回目(コロナ禍で休止の年もあり)。