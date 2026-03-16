ブリヂストンから、新作グローブのアナウンス。「2層構造でブリヂストンゴルフ史上かつてない厚さでしっかり握れるグローブ『STRONG DUAL』を3月12日に発売します。価格はオープンです」（同社）。【写真】ブリヂストンが総力を挙げて作り出した『J’sメタル』ジャンボの球を見てニクラスも使った名器『DUAL』という名称は、手のヒラ側の合成皮革を2層に重ねていることに由来している。グリップに直接触れる層は「グリップ力を高