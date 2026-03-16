特別養護老人ホームで入所者に暴行を加えて死亡させたとして、元職員の男に懲役１０年の判決です。 判決によりますと、大阪府泉大津市の特別養護老人ホームの元職員・白井宏次朗被告（３３）は２０２０年、入所者の福田功さん（当時８９）の胸を圧迫し胸の骨を折るなどして２か月半後に死亡させたほか、２０２３年には別の入所者（当時９２）の顔を殴りけがをさせました。 これまでの裁判で白井被告は「私はやっ