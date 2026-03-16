段ボールを抱え、宅配業者を装って住宅を訪問。５３歳の男が強盗傷害などの疑いで逮捕されました。 段ボールを小脇に抱えて歩く男。 強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、兵庫県西宮市のマッサージ店経営・於田義法容疑者（５３）です。 警察によりますと於田容疑者は今月４日、大阪府池田市五月丘の住宅に宅配業者を装って訪問し住人の女性（７６）に包丁のようなものを突き付けて「強盗や」と脅し