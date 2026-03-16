今年1月の箱根駅伝で3連覇を果たした青山学院大学陸上競技部の選手たちが、熊本県水上村での合宿をスタートしました。 【写真を見る】箱根3連覇の青学「しんどいコースは良い環境」 今年も熊本県水上村で合宿入り 16日午後、青学の選手たちが水上村の職員から拍手で迎えられました。 歓迎式では水上村の中嶽弘継村長が「実りある合宿になることを期待しています」と歓迎の言葉を述べました。 これを受け、青山学院