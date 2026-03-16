全国で8校しか出場権がない最高峰、高校バスケットボールのU18日清食品トップリーグに「入替戦」が導入されました。熊本県勢の結果は？ 【写真を見る】高校バスケ U18日清食品トップリーグ2026「入替戦」で熊本県勢は厳しい結果に男子・九州学院女子・慶誠 トップリーグの1つ下のカテゴリー・ブロックリーグで全勝優勝した男子・九州学院は初めてのトップリーグ参戦を目指し、女