４月スタートのアニメ『ただいま、おじゃまされます！』（日テレ系 ほか）の１話先行上映会が、14日に東京・ユナイテッドシネマお台場で開催。出演声優の花澤香菜、石川界人、石谷春貴、エンディングテーマを歌う『ユイカ』が登壇した。【写真】花澤香菜らが声優を務めるアニメ『ただいま、おじゃまされます！』和戸村による原作『ただいま、おじゃまされます！』は、現在コミックシーモアで連載中の人気コミック。主人公の女