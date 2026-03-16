北海道千歳市の千歳市民病院は16日、同病院で記者会見を開き、入院中の90代男性に鎮痛剤と間違えて強心薬を投与し、その後男性が死亡したと発表した。病院は「誤投与が死亡に結びついた可能性が高い」としている。病院によると、13日午前4時30分ごろ、看護師が男性に点滴で鎮痛剤を投与するはずが、誤って強心薬の投与を始めた。心拍数の上昇で異変に気付き、約20分後に中止して救命措置を実施したが、男性は同日中に死亡した