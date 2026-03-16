ホルムズ海峡の封鎖状態に解消のめどが立たないなか、原油先物価格は、再び1バレル＝100ドルの大台を突破した。代替となる植物油や肥料にも価格上昇の懸念が拡大し、値上がりの波が食品の広い範囲に及ぶ可能性が出てきた。小麦が1年9か月ぶり高値アメリカ・シカゴの商品取引所では、9日、小麦の先物価格が、一時、1プッシェル＝6.4ドル台と2024年6月以来の高い水準をつけた。関係者の間では、アメリカの天候不良で収穫量が減るうえ