第11管区海上保安本部によりますと、沖縄県辺野古沖で女子高校生ら2人が死亡した船の転覆事故の現場近くで、この事故の調査活動を行っていた那覇海上保安部に所属する船がさきほど午後5時5分頃に転覆したということです。【映像】海保の船が調査している様子船には6人が乗っていて、うち4人が救助されましたが、残る2人が近くの岩場に避難しているということです。現在、2人の救助活動が続いています。（ANNニュース）