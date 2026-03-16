【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは１５日、熱戦の幕を閉じた。最終日のアルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）が今大会日本勢４個目のメダルとなる銅を獲得した。同日夜（日本時間１６日未明）にはコルティナダンペッツォで閉会式が行われ、フィナーレを迎えた。この日の閉会式の会場は、７０年前の１９５６年コルティナダンペッツォ冬季五輪で開閉会式