兄貴分としての優しさか。安田大サーカスのクロちゃんが3月13日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」にMCとして生出演。妹分の仰天行動をバラした後に、やんわりと注意した。【映像】生誕祭でおねだりしすぎた？エピソード番組冒頭、強くてニューゲーム。のクロノ・ネコノ・ナナコが「つい最近、誕生日を迎えました。クロちゃんの妹分、クロノ・ネコノ・ナナコです。わわわわわー！わわわわわー！わわわわわ