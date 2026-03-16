大阪・池田市内の住宅に、宅配業者を装った男が押し入り、住人の女性にけがをさせたとして、53歳の男が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕された兵庫・西宮市の自営業・於田義法容疑者（53）は、3月4日、大阪・池田市の住宅に侵入し、住民の女性（76）に包丁のようなものを突きつけて脅し、顔を蹴ったり首を絞めたりする暴行を加えて、けがをさせた疑いが持たれています。警察によると、於田容疑者は伝票が貼られた段ボール